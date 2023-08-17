Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" помог собрать детей в школу

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» совместно с НКО «Социально-культурный фонд развития и инноваций» помогли собрать в школу детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Собрать ребенка в школу, особенно первоклассника – задача сложная и затратная, тем более если доход на одного члена семьи составляет прожиточный минимум. Благотворительная помощь была оказана нескольким родителям, которые обратились в Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства города Орла.
– Помощь нуждающимся – это не только благородное дело, но и один из важнейших элементов социокультурного развития. – Считает генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев. – В этом году мы приобрели и передали первоклашкам школьные ранцы с ортопедической спинкой, необходимый набор канцелярских принадлежностей, а также наборы для творчества.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter