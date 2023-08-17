 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" помог собрать детей в школу

17 августа 2023, 13:15 114 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» совместно с НКО «Социально-культурный фонд развития и инноваций» помогли собрать в школу детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Собрать ребенка в школу, особенно первоклассника – задача сложная и затратная, тем более если доход на одного члена семьи составляет прожиточный минимум.  Благотворительная помощь была оказана нескольким родителям, которые обратились в Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства города Орла.  

– Помощь нуждающимся – это не только благородное дело, но и один из важнейших элементов социокультурного развития. – Считает генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев. – В этом году мы приобрели и передали первоклашкам школьные ранцы с ортопедической спинкой, необходимый набор канцелярских принадлежностей, а также наборы для творчества.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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