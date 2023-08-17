16 августа в Белгородской области в рамках подготовки к прохождению отопительного сезона 2023/2024 года прошли совместные противоаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ), субъектов электроэнергетики, МЧС, органов исполнительной власти, муниципальных организаций и коммунальных служб по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.

В учениях приняли участие диспетчерский персонал Курского РДУ, специалисты представительства АО «СО ЕЭС» в Белгородской области, оперативный персонал филиала ПАО «Россети Центра» – «Белгородэнерго», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное ПМЭС, дежурный персонал Главного управления МЧС России по Белгородской области, представители органов исполнительной власти, работники коммунальных служб Белгородской области.

Учения проводились с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме Белгородской области в условиях низких температур наружного воздуха. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы, проверялось выполнение регламентов обмена информацией.

По сценарию, разработанному с участием специалистов Курского РДУ, неблагоприятные погодные условия стали причиной аварийного отключения линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ с повреждением и возгоранием оборудования одной из подстанции (ПС) 110 кВ. Развитие аварии привело к массовым отключениям в сети 6–10 кВ энергосистемы Белгородской области. В зону условных отключений попали социально значимые потребители, в том числе медицинские учреждения, школы и детские сады, котельные, канализационные насосные станции, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с установленным регламентом диспетчеры Курского РДУ передали информацию о случившемся в вышестоящий диспетчерский центр – Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра, ГУ МЧС России по Белгородской области и Ростехнадзор. Оперативный персонал электросетевых компаний получил команду диспетчера Курского РДУ на осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования, ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в момент аварии в ремонте, а также команду на подготовку к переводу части обесточенных потребителей на электроснабжение по сети 10–35 кВ. Для ликвидации условного возгорания на ПС 110 кВ прибыл пожарный расчет МЧС.

После ликвидации пожара на ПС 110 кВ на поврежденном электросетевом оборудовании в минимальное время были организованы аварийно-восстановительные работы и осуществлен ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в ремонте. Диспетчеры Курского РДУ совместно с персоналом электросетевых компаний произвели необходимые переключения для создания надежной схемы энергосистемы и обеспечили перевод части обесточенных потребителей на электроснабжение по сети 10–35 кВ. Предпринятые меры позволили оперативно восстановить электроснабжение социально значимых потребителей и объектов ЖКХ. После завершения ремонтов на поврежденном электросетевом оборудовании был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Белгородской области, энергоснабжение потребителей возобновлено в полном объеме.

Результаты учений подтвердили готовность диспетчерского персонала Курского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным и дежурным персоналом субъектов электроэнергетики при ликвидации нарушений нормального режима, а также обеспечению надежной работы энергосистемы Белгородской области в отопительный сезон 2023/2024 года.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Курское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ) осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Курской, Орловской и Белгородской областей. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал создан 01.04.2003 года. С 31.08.2008 года Курское РДУ дополнительно принял функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Орловской области, а с 31.08.2017 – на территории Белгородской области. Территория операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ расположена на площади 81,6 тыс. кв. км с населением 3,41 млн человек. В управлении и ведении РДУ находятся объекты генерации установленной мощностью 3887,02 МВт. Основным объектом генерации является филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Курская АЭС. В электроэнергетический комплекс Курской, Орловской и Белгородской областей входят также 257 линии электропередачи класса напряжения 110-750 кВ общей протяженностью 9302,883 км, 260 трансформаторная подстанция и распределительное устройство электростанций класса напряжения 110 кВ и выше с суммарной мощностью трансформаторов 25187,8 МВА.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2267 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88924 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50505 МВт (по данным на 1 января 2023 года). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,2 млн человек.