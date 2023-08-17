Отводящий канал холодной воды - часть системы охлаждения энергоблока. Предназначен для отвода остывшей воды из бассейна градирни первого энергоблока в водоприемную часть блочной насосной станции, которая также является объектом системы основного охлаждения воды.

Работы по бетонированию отводящего канала заняли около пяти месяцев и включали несколько этапов. В процессе подготовительных работ специалисты подрядной организации подняли уровень грунта (отсыпали) до отметки 10 метров, далее последовали бетонные работы. Для сооружения отводящего канала специалистам требуется 1541 кубометр гидрофобной бетонной смеси.

«Визуально бетонная конструкция напоминает форму ковша длиной 29,8 метра, но с резким перепадом высоты в 7,9 метра от башенной испарительной градирни к блочной насосной станции. Такая конструктивная особенность нужна для оптимальной и быстрой циркуляции воды, это обеспечивает бесперебойную и безопасную выработку электроэнергии, - пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Андрей Ошарин. - Нижняя часть канала представляет собой чашу объемом 17 тысяч кубических метров с пятью постоянными железобетонными шандорами, предназначенными для регулирования водопропускной способности гидротехнического сооружения».

Строительство отводящего канала холодной воды - один из важных этапов подготовки КуАЭС-2 к пусконаладочным работам. Канал обеспечит охлажденной водой теплообменное оборудование. При этом вода напрямую не участвует в охлаждении реактора, а поступает в конденсаторы турбин для охлаждения и конденсации пара во втором контуре, не подвергаясь радиационному воздействию.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию новых проектов и плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Энергоблоки №1 и №2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (АО «Атомэнергопроект») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+» проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.