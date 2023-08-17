Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Оператор сотовой связи Tele2 планирует выбрать пул поставщиков антенно-мачтовых сооружений для всех регионов Российской Федерации, сообщает RosTender.info.
Компания ООО "Т2 МОБАЙЛ" объявила открытый запрос котировок. Заявки на участие можно подавать до 28 августа. Начальная цена контракта составляет 1 млрд руб.
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