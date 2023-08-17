 

Оператор сотовой связи Tele2 закупит антенно-мачтовые сооружения

17 августа 2023, 17:30 394 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Оператор сотовой связи Tele2 планирует выбрать пул поставщиков антенно-мачтовых сооружений для всех регионов Российской Федерации, сообщает RosTender.info.

Компания ООО "Т2 МОБАЙЛ" объявила открытый запрос котировок. Заявки на участие можно подавать до 28 августа. Начальная цена контракта составляет 1 млрд руб.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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