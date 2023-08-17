В рамках программы технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования специалисты «Россети Юг» в первом полугодии 2023 года привели в нормативное состояние 756 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) и 15 км кабельных линий. Объем финансирования работ превысил 220 млн рублей.

В Астраханской области энергетики отремонтировали 217,6 км ВЛ, в Волгоградской – 158 км, в Калмыкии – 91 км, в Ростовской области – 289 км. В общем объеме отремонтированных энергообъектов доля ВЛ 35-110 кВ составила 35%, ВЛ 0,4-20 кВ – 65%.

На линиях электропередачи во всех регионах присутствия «Россети Юг» энергетики заменили 25 тыс. изоляторов, 267 км провода, более 2,2 тыс. опор и два км грозозащитного троса. В распределительной сети 0,4 кВ заменили 34 км неизолированного провода на самонесущий изолированный с улучшенными характеристиками. Он более надежный по сравнению с голым проводом, обладает повышенной прочностью, срок его службы достигает 50 лет.

Кроме того, специалисты расчистили от древесно-кустарниковой растительности 860 га охранных зон линий электропередачи. Расчистка трасс ВЛ снижает риски возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода, низовых пожаров.

Реализация мероприятий ремонтной программы позволит обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей, сократить количество технологических нарушений и времени их устранения, подготовить электросетевой комплекс к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов.