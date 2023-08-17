В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы в первом полугодии 2023 года. Выполнение намеченных мероприятий обеспечило ввод 1,5 МВА новых мощностей и 31 км ЛЭП. Все показатели полугодия выполнены более чем на 100%.

При реализации программы повышения надежности и внедрение цифровых технологий завершены работы по распредавтоматизации высокоавтоматизированного Почепского РЭС, а также реконструкции учебного полигона на территории ПС 110/6 кВ «Сталелитейная», приобретено защитное оборудование для подъема на опоры, продолжается техперевооружение объектов распредсети с заменой голого провода на СИП.

В рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов модернизировано ограждение на ПС 110/10 кВ «Тепличная» и ПС 110 кВ «Молотино», персонал обеспечен защитными средствами для работы в приграничных районах.

Филиалом также выполнен план первого полугодия по замене приборов учета. Наиболее крупными объектами технологического присоединения в этом периоде стали военный госпиталь, расположенный в Володарском районе областного центра, и специальные объекты в приграничных районах области.

В рамках выполнения контрактов по дополнительным сервисам реализованы мероприятия по переустройству сетей – произведен вынос сетей для реконструкции объектов ОАО «Транснефть» и международного аэропорта «Брянск».