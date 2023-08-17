Крымские энергетики подготовили сети к старту "Тавриды. АРТ"

ГУП РК «Крымэнерго» завершило подготовку электросетевого комплекса к проведению пятого фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» в г. Судаке.

На объектах инфраструктуры, обеспечивающих электроснабжение арт-кластера, с июля по август сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» провели подготовительную работу, включающую в себя комплекс организационно-технических мероприятий. В их числе – внеплановые осмотры оборудования, проверка готовности средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, тепловизионный мониторинг линий электропередачи различного класса напряжения и контактных соединений на распределительных устройствах подстанций 110 и 10 кВ. Кроме того, в рамках реализации договора технологического присоединения энергетики обеспечили наружное освещение участка автодороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина протяженностью 10 км.

В дни проведения мероприятий, с 17 по 21 августа 2023 года, будут приостановлены плановые ремонты, а также усилено дежурство оперативно-выездных бригад ГУП РК «Крымэнерго». В случае возникновения любых нештатных ситуаций специалисты оперативно задействуют резервные источники (РИСЭ).

Молодежный фестиваль ежегодно проходит в бухте Капсель в Судаке с 2018 года. «Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Главная цель мероприятия – предоставить возможности и помочь молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве.