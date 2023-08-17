На Каскаде Вилюйских ГЭС идет ремонт водосбросного канала

Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро) ведет ремонт железобетонных конструкций водосбросного канала на главном энергообъекте Западной Якутии – Каскаде Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука.

В этом году плановому ремонту подлежат 13 плит дна и 6 бортовых секций канала. Работы выполняются методом сухого торкретирования – послойного напыления цементирующих растворов под высоким давлением. Полученный таким способом бетон имеет более прочную и долговечную структуру с высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью. Уже завершен ремонт семи плит дна канала, начат ремонт бортовых секций.

Водосброс предназначен для отвода излишков воды из Вилюйского водохранилища во избежание его переполнения. Кроме того, через него осуществляются навигационные попуски для обеспечения судоходных глубин в среднем и нижнем течении реки Вилюй.

Канал оборудован уникальным сегментным затвором, пролет которого составляет 40 метров. Ежегодно при сбросах воды бетонная облицовка водосбросного канала испытывает огромные нагрузки от сбрасываемого водного потока, исчисляемого тысячами кубометров в секунду. В этих условиях эксплуатационный персонал станции системно следит за состоянием плит дна канала и бортовых секций и поддерживает их в надлежащем состоянии.