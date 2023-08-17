ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») выступает соорганизатором и генеральным спонсором Российского энергетического форума, который состоится в Уфе 27-29 сентября 2023 года. В эти же дни на площадке ВДНХ-ЭКСПО состоится XXIX международная выставка «Энергетика Урала».

В день открытия форума после пленарного заседания ООО «Башкирэнерго» организует проведение секции «Инновации, технологии и ключевые направления развития в электросетевом комплексе», на заседании которой будут обсуждены ключевые направления повышения эффективности электросетевого комплекса, современные информационные технологии как фундамент повышения клиентоцентричности и управляемости электросетевых компаний, организация перехода на импортозамещённое оборудование, программное и аппаратное обеспечение, перспективные технологии эксплуатации электросетевого комплекса в условиях дефицита персонала и другие вопросы.

Кроме того, группа компаний АО «БЭСК» организует и проведет ТОК-шоу «Энергетическая головоломка» в Молодежный день форума.

В выставке «Энергетика Урала» примут участие свыше 100 компаний - крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли из 17 регионов России и дружественных стран.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.