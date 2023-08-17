О чем важно напомнить ребенку, отпуская его на прогулку?

Филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» напоминает детям и их родителям о необходимости соблюдать правила безопасного поведения вблизи линий электропередачи и подстанций.

Внимание! При обнаружении обрыва провода, искрения, незакрытых дверей трансформаторных подстанций необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220 или 112. Будьте бдительны и осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности!