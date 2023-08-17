Специалисты «Россети Московский регион» ввели в опытно-промышленную эксплуатацию на востоке Подмосковья мультикамерные разрядники закрытого типа РКМЗ-110. Новые устройства разработаны одним из победителей Международного конкурса инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2021», организованного компанией «Россети» совместно с Фондом «Сколково». Инновационный проект направлен на минимизацию количества отключений на воздушных линиях 110 кВ при грозовой активности.

Мультикамерные разрядники закрытого типа РМКЗ-110 заменяют грозозащитный трос или используются в дополнение к нему. Они могут выдерживать более 50 воздействий прямых ударов молнии и не требуют обслуживания в отличие от традиционных ограничителей перенапряжения.

В качестве пилотного участка проведения опытно-промышленной эксплуатации инновационных мультикамерных разрядников выбран участок воздушной линии 110 кВ «Черноголовка – Дальняя», которая располагается на территории филиала «Восточные электрические сети». Специалисты филиала установили 51 разрядник РКМЗ-10.

Опытно-промышленная эксплуатация мультикамерных разрядников закрытого типа пройдет в течение одного года. По ее итогам будет принято решение о тиражировании решения на других объектах электросетевого комплекса компании.