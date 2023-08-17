 

"Россети Юг" обеспечили электроснабжение асфальтобетонного завода в Волгоградской области

17 августа 2023, 09:24 212 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» предоставили дополнительную мощность для расширения производства асфальтобетонного завода на территории Алексеевского района Волгоградской области.

Совсем недавно предприятие, занимающееся строительством автомобильных дорог и автомагистралей по югу России, построило небольшой завод по производству асфальтбетонного покрытия не только для собственных нужд, но и для сторонних потребителей. Мощность нового присоединения составила 160 кВт.

Специалисты «Россети Юг» выполнили строительно-монтажные работы по установке комплектной трансформаторной подстанции 400 кВА и вакуумного реклоузера 10 кВ. Также в энергокомпании подготовили необходимую техническую документацию на ввод оборудования в работу. За оперативное и качественное выполнение работ руководство предприятия выразило благодарность энергетикам.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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