Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» предоставили дополнительную мощность для расширения производства асфальтобетонного завода на территории Алексеевского района Волгоградской области.

Совсем недавно предприятие, занимающееся строительством автомобильных дорог и автомагистралей по югу России, построило небольшой завод по производству асфальтбетонного покрытия не только для собственных нужд, но и для сторонних потребителей. Мощность нового присоединения составила 160 кВт.

Специалисты «Россети Юг» выполнили строительно-монтажные работы по установке комплектной трансформаторной подстанции 400 кВА и вакуумного реклоузера 10 кВ. Также в энергокомпании подготовили необходимую техническую документацию на ввод оборудования в работу. За оперативное и качественное выполнение работ руководство предприятия выразило благодарность энергетикам.