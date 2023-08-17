Для воронежской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» нашли нового резидента. Им станет компания «ВоронежОйл» с инвестициями 1,8 млрд рублей. «ВоронежОйл» собирается построить две очереди маслоэкстракционного завода с углубленной переработкой сельхозпродукции, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале.



Работы будут проходить в три этапа. Строительство завода стартует в сентябре 2023 года. В 2027 году приступят к переработке сырья, полный цикл производства запустят в 2031 году. Всего на предприятии создадут 72 новых рабочих места. В год собираются выпускать около 100 тыс. т продукции.



Большую часть продукции будут экспортировать в страны восточной Азии: например, популярное в Китае рапсовое масло. Побочные продукты производства (шрот и жмых) будут использовать для производства кормов на территории России.

«Ввод в эксплуатацию завода «ВоронежОйл» позволит не только создать на территории области полный цикл производства рапсового масла, но и заменить импортную составляющую в производстве кормов сельхозназначения», — добавил руководитель департамента экономического развития Воронежской области Данил Кустов.