 

Владимир Путин открыл движение по МЦД-3

17 августа 2023, 16:30 413 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

Президент России Владимир Путин открыл пассажирское движение по МЦД-3. На церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозёров. Новая линия длиной 85 км соединит Зеленоград и Раменское.

Значительный вклад в строительство нового московского диаметра внесли специалисты ГК 1520: строили железнодорожные пути, реконструировали вокзалы, возводили путепроводы, тяговые подстанции, посты электрической централизации, монтировали контактную сеть.

Работы велись в сложных условиях: плотная застройка, множество городских коммуникаций в зоне строительства, интенсивное движение автомобилей и поездов.

В числе объектов, над которыми работали компании Группы – конечный пункт МЦД-3, станция Крюково. Строители ОСК 1520 возвели здесь современный транспортный узел площадью 7500 м2

С опережением графика, всего за год с небольшим, специалисты Мостоотряда-47 и ОСК 1520 построили 402-метровый поворотный тоннель в районе Казанского вокзала.

Сложнейший участок МЦД-3 – Митьковская соединительная ветвь, которая связывает Казанское и Ленинградское направления в районе Сокольники. Один из объектов здесь – станция парк Митьково, где специалисты Дивизиона ЖАТ внедрили современную цифровую систему управления движением поездов МПЦ-ЭЛ.

Генеральным проектировщиком диаметра выступил «Мосжелдорпроекта» (филиал АО «Росжелдорпроект»).

На момент запуска на линии расположено 38 станций, из которых 14 с пересадками – на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги. МЦД-3 улучшит транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, разгрузит Ленинградское и Новорязанское шоссе, Волгоградский проспект.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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