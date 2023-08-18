 

Энергетики обеспечили передачу 7,73 млрд кВт⋅ч электроэнергии в Подмосковье за I полугодие

18 августа 2023, 16:15 299 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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По итогам I полугодия 2023 года объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 7,73 млрд кВт⋅ч. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года полезный отпуск увеличился более чем на 97 млн кВт⋅ч.

Фактические потери электроэнергии за I полугодие 2023 года составили 907,5 млн кВт⋅ч, что меньше потерь аналогичного периода 2022 года более чем на 55 млн кВт⋅ч.

Для снижения потерь электроэнергии компания ежегодно реализует производственные и инвестиционные программы. В их рамках выполняются мероприятия по выявлению очагов сверхплановых потерь электрической энергии в сетях, обслуживаемых компанией, по предотвращению случаев неучтенного (бездоговорного и безучетного) потребления электроэнергии.

Также проводится замена приборов учета электроэнергии — технически устаревшие измерительные комплексы меняются на современные, отвечающие требованиям законодательства. В электрических сетях предприятия внедряются автоматизированные, в том числе интеллектуальные системы учета электроэнергии.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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