Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ в частном секторе микрорайона Красная Пресня в Наро-Фоминске. Произведенные работы обеспечили надежность электроснабжения более 80 частных домовладений, расположенных на улицах Калужской, Боровской, Краснопресненской, Озерной.

В начале августа заменено в общей сложности 600 м неизолированного провода в распределительных сетях 0,4 кВ на самонесущий изолированный. Также выполнена реконструкция участка линии ВЛ-10 кВ протяженностью 300 м с заменой 6 разрядников, предназначенных для защиты изоляции электрооборудования от перенапряжений.

Всего в рамках годового плана-графика капитального ремонта электросетевого хозяйства «Мособлэнерго» в Наро-Фоминском городском округе с начала 2023 года отремонтировано 6,2 км воздушных, 0,2 км кабельных линий электропередачи, и предстоит ремонт 3,8 км ВЛ и 2,5 км КЛ.