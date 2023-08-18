Энергоблок № 2 Кольской АЭС будет выведен в резерв

18 августа после 22:00 второй энергоблок Кольской АЭС будет выведен в резерв на 6 дней в соответствии с плановой заявкой, а 24 августа на нём начнётся планово-предупредительный ремонт, который продлится 49 дней.



В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1140 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.



Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

Кольская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.