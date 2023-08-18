 

Энергоблок № 2 Кольской АЭС будет выведен в резерв

18 августа 2023, 15:44 339 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
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18 августа после 22:00 второй энергоблок Кольской АЭС будет выведен в резерв на 6 дней в соответствии с плановой заявкой, а 24 августа на нём начнётся планово-предупредительный ремонт, который продлится 49 дней.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1140 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

Кольская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

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Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, КОЛЬСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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