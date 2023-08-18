Компания CTC Global объявила о том, что в этом году в г. Пуна в Индии будет открыт пятый завод компании, выпускающий сердечники для проводов типа ACCC®. На сегодняшний день производственными партнёрами компании CTC Global в Индии являются компании Sterlite Power, Gupta Power и Apar Industries. Индийские партнёры поставили более 15000 километров проводов ACCC® крупным коммунальным предприятиям в 22 индийских штатах и на двух территориях.

Г-н Джей Ди Ситтон (J.D. Sitton), генеральный директор компании CTC Global, сделал официальное заявление на саммите Economic Times Energy Leadership Summit (издание Economic Times: энергетическое лидерство) в Нью Дели 20 июня 2023 года. Он сообщил, что более 200 проектов прокладки проводов ACCC® уже завершены в Индии, и, учитывая растущий спрос, компания решила инвестировать в местное производственное предприятие по выпуску сердечников для проводов ACCC® и рабочую силу для того, чтобы лучше обслуживать своих производственных партнёров, их коммунальные предприятия и заказчиков в Индии и Юго-Восточной Азии.

Новое предприятие присоединится к четырём другим основным производственным предприятиям компании CTC Global в США, Южной Америке, Индонезии и Китае для удовлетворения растущего спроса по всему миру. Компания выбрала город Пуна, учитывая его расположение в качестве производственного центра в Индии с отличным транспортным сообщением. Город славится своей многочисленной и хорошо образованной рабочей силой. Кроме того, в Пуне имеются парки промышленного развития мирового класса.

Г-н Хитеш Мундхада (Hitesh Mundhada), вице-президент компании CTC Global в Юго-Восточной Азии, добавил, что Индия поставила цель – довести установленные генерирующие мощности, не основанные на ископаемом топливе, до 500 ГВт к 2030 году. Это потребует подключения районов с высоким потенциалом использования возобновляемых источников энергии к системе передачи энергии между штатами для того, чтобы вырабатываемая энергия могла поступать в центры потребления электроэнергии. Обладающие высокими эксплуатационными характеристиками провода ACCC® идеально подходят для поддержки этой и других критически важных инициатив.

Компания CTC Global является разработчиком, производителем и поставщиком

запатентованного композитного сердечника из углеродного волокна (Aluminum Conductor Composite Core), используемого в проводах типа ACCC® (алюминиевый провод с композитным сердечником) для воздушных линий электропередачи. Штаб-квартира компании CTC Global находится в г. Ирвайн (Irvine), штат Калифорния, США.