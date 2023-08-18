В Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» участвуют более 250 московских промышленных предприятий. Большая часть продукции столичного производства представлена в составе объединенных экспозиций профильных министерств и флагманов отечественного оборонно-промышленного комплекса: Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и других. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Международный военно-технический форум «Армия» – одна из ведущих мировых выставок вооружения, военной и специальной техники. Проводится ежегодно в августе на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«На форуме представлена широкая номенклатура изделий гражданского, военного и двойного назначения от столичных производителей. К примеру, предприятие-разработчик систем управления для ракетно-космической отрасли АО «НПЦАП» продемонстрировало новейшие многофункциональные комплексы с БПЛА двух типов: мультиротор и «летающее крыло». Оба изделия обеспечивают проведение фото- и видеоразведки в дневном и ночном режимах на дистанциях до 10 и 60 километров, соответственно», – отметил Владислав Овчинский.

Также свои новинки в рамках Форума представили столичные производители высокотехнологичных медицинских изделий. Так, биомедицинский холдинг Evers Group Rus показал индивидуальные перевязочные пакеты и антимикробное гемостатическое средство «Биогем», применяемые для остановки наружного кровотечения различной интенсивности. А инновационно-технологическая компания «Эндопринт» представила манжету для замещения фрагментов крупных костей конечностей, антидислокационный имплантат височно-нижнечелюстного сустава и комплект для частичного эндопротезирования плечевого сустава, изготавливаемые из медицинского титанового порошка с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента.

Кроме того, свои разработки экспонируют десять компаний – резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Так, посетителям Форума показывают устройство и принцип действия универсального модульного радиолокатора, сканирующего микроскопа, наркозно-дыхательных аппаратов и ИВЛ, портативного сканера и других изделий.

«Представленные резидентами ОЭЗ новинки предназначены для использования в самых разных сферах – от полевой медицины и стационарного медоборудования до оптических и лазерных приборов. Продукция наших компаний отличается эргономичной конструкцией, простотой в использовании и высокой эффективностью работы», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В 2022 году участие в работе Форума приняли представители 85 иностранных государств; 1,5 тысячи отечественных и иностранных предприятий продемонстрировали свыше 28,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения, а количество посетителей составило около двух миллионов человек.

Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.

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