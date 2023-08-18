НПП "ПОЛИПЛАСТИК" отмечает 32 года со дня основания компании

Уважаемые коллеги и ветераны компании, дорогие друзья и партнеры!

Поздравляю вас со значимой датой – 32 года со дня основания компании ПОЛИПЛАСТИК!

Оглядываясь назад, мы видим какой длинный путь был пройден. Маленькое производство пластмассовых прищепок и флаконов в подвале Московского политехнического колледжа за три десятка лет трансформировалось в системообразующее предприятие Российской Федерации, оказывающее существенное влияние на экономику страны.

Лёгким этот путь не был. Дефолт, различные кризисы, пандемия covid-19, санкции... Мы преодолели всё. Потому что у нас всегда была лучшая команда в отрасли.

Именно люди формируют успех компании. Именно от них зависит её позиция на рынке, потенциал развития. С командой НПП «ПОЛИПЛАСТИК» можно уверенно смотреть в будущее.

Передовые идеи, производство высокотехнологичных полимерных материалов, надёжность поставок – это всё обеспечивается слаженной работой коллектива. Сотрудники цехов и складского хозяйства, службы качества и управляющей компании, НТЦ и производственных лабораторий, инженеры и технологи, менеджеры и бухгалтеры, экономисты, логисты, кадровики – каждый является составной частью формулы успеха.

Лидерство нашей компании ежегодно подтверждается отличными финансово-экономическими показателями, ростом количества потребителей, выходом на новые рынки и успешным прохождением аудитов российского и международного уровня.

Авторитет и компетенции, которые мы нарабатывали все эти годы, позволили НПП «ПОЛИПЛАСТИК» стать флагманом отрасли переработки пластмасс на пути к технологическому суверенитету.

Сложные геополитические условия 2022-2023 годов не сломили нас, а явились мощным катализатором для развития, разработки новых рецептур и технологий, более глубокого внедрения российских полимерных материалов в автопроме, кабельной отрасли, электронике, электротехнике, и других важных отраслях.

Так, за период с августа 2022 по август 2023 года НПП «ПОЛИПЛАСТИК» разработало целый ряд материалов, заменив зарубежные аналоги.

И я уверен: мы реализовали далеко не весь наш потенциал. Компанию на её дальнейшем пути ждёт немало побед и свершений. А все трудности – как показывает опыт – преодолимы.

Коллеги, партнеры, уважаемые ветераны компании! От всей души желаю вам здоровья, благополучия в семье, исполнения планов и профессиональных успехов. Берегите себя и будьте счастливы!