Основной модуль установлен на первой в мире наземной АСММ

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) осуществила установку основного модуля на строящейся атомной электростанции малой мощности (АСММ) ACP100, известной также как Linglong One. Модуль, включающий реактор и парогенератор, был построен на заводе-изготовителе и затем доставлен на площадку будущей малой АЭС уже в собранном виде.

Linglong One – демонстрационный проект, который реализуется на территории АЭС Чанцзян в провинции Хайнань на юге КНР. Реактор мощностью 125 мегаватт (МВт) будет введен в эксплуатацию в 2026 г. По оценке экспертов ассоциации «Глобальная энергия», малая АЭС сможет генерировать 1 млрд киловатт-часов (кВт*ч) электроэнергии в год, что достаточно для снабжения 526 тыс. домохозяйств. Помимо выработки электричества, реактор будет использоваться для опреснения морской воды, а также генерации тепловой энергии для жилищного сектора и промышленных потребителей.



Разработка реактора ACP100 началась в 2010 г. Дизайн-макет был изготовлен в 2014 г., а в 2016 г. проект прошел проверку безопасности со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Строительство, начавшееся с первой заливки бетона в июле 2021 г., должно занять 58 месяцев. В результате, КНР станет первой страной, на территории которой действует наземный атомный реактор малой мощности. Первая же в мире надводная АСММ была введена в эксплуатацию в 2020 г.: ей стала плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», которая была изготовлена на заводе в Санкт-Петербурге, после чего прошла испытания в порту Мурманска, а затем транспортирована по Северному морскому пути в порт города Певек (Чукотский автономный округ).



Первый российский проект наземной АСММ будет реализован к 2028 г. в Усть-Янском районе Якутии. Основой проекта станет реактор РИТМ-200Н, который является адаптированной версией реакторов РИТМ-200, использующихся для энергоснабжения атомных ледоколов. Мощность АСММ составит не менее 55 МВт, а срок эксплуатации – до 60 лет.



Проекты АСММ появляются и в других странах. Например, американская NuScale планирует построить в Национальной лаборатории Айдахо АЭС из шести модульных реакторов общей мощностью 300 МВт. В свою очередь, компания Rolls-Royce создала дочернюю Rolls-Royce SMR, которая совместно BNF Resources и Exelon Generation занимается проектированием АСММ, каждая из которых в будущем будут занимать площадь двух футбольных полей и сможет обеспечить электроэнергией 1 млн домохозяйств.