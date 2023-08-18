Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области внедряет новый электронный сервис «Начни бизнес в индустриальном парке и «Подмосковье индастриал». Сервис позволит инвесторам выбрать и получить участок, площадку или помещение в индустриальных парках Подмосковья. К сервису также будут подключены территории ОЭЗ и технопарков региона.
Сервис будет реализован за счет интеграции инвестиционной карты Московской области с электронными сайтами ОЭЗ, индустриальных парков и технопарков региона, включая объекты «Подмосковье индастриал». Это позволит инвестору через единое окно – региональный Инвестпортал, получить максимально подробную информацию о локации для своего проекта. При необходимости инвестор сможет подать заявку на получение этой локации, здесь же предусмотрены возможность получения доступных мер поддержки и заключение договора. Автоматически инвестиционный проект будет взят на сопровождение сотрудниками Мининвеста.
«Три простых шага для инвестора – выбрать объект на инвестиционной карте: посмотреть информацию о нем, в том числе посетить объект в рамках 3D-тура, затем подать заявку на получение объекта и заключить договор. При этом на втором этапе инвестор сможет не только купить или арендовать выбранный объект, но и подать заявку на получение мер поддержки, а также на получение промышленной ипотеки. В регионе 5 ОЭЗ, 67 индустриальных парков, 19 технопарков – все эти объекты, где еще имеются свободные площадки, будут включены в новый сервис. Сам сервис будет доступен уже в начале сентября и впоследствии будет обновляться и дополняться по мере подключения к проекту новых площадок», - рассказала о проекте заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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