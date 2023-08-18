Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области внедряет новый электронный сервис «Начни бизнес в индустриальном парке и «Подмосковье индастриал». Сервис позволит инвесторам выбрать и получить участок, площадку или помещение в индустриальных парках Подмосковья. К сервису также будут подключены территории ОЭЗ и технопарков региона.

Сервис будет реализован за счет интеграции инвестиционной карты Московской области с электронными сайтами ОЭЗ, индустриальных парков и технопарков региона, включая объекты «Подмосковье индастриал». Это позволит инвестору через единое окно – региональный Инвестпортал, получить максимально подробную информацию о локации для своего проекта. При необходимости инвестор сможет подать заявку на получение этой локации, здесь же предусмотрены возможность получения доступных мер поддержки и заключение договора. Автоматически инвестиционный проект будет взят на сопровождение сотрудниками Мининвеста.