Распоряжением Правительства Российской Федерации №2198-р от 15 августа 2023 года в качестве имущественного взноса Российской Федерации передана в Госкорпорацию «Росатом» находящаяся в федеральной собственности доля в размере 25,03% от уставного капитала ООО «Фин-Проект». Имущество поступило в казну Российской Федерации в соответствии с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А42-6270/2022 от 03.04.2023 года. ООО «Фин-Проект» является 100-процентным участником ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК»), расположенный в пгт. Ревда Мурманской области.

Ранее в мае 2023 года Правительство Российской Федерации передало в качестве имущественного взноса Российской Федерации долю в размере 74,97% уставного капитала ООО «Фин-Проект». Передача 25,03% уставного капитала ООО «Фин-Проект» позволит объединить 100% ООО «Фин-Проект» у единственного участника Госкорпорации «Росатом», что обеспечит эффективное управление предприятием и реализацию проектов, направленных на развитие редкоземельной промышленности Российской Федерации.

ООО «Ловозерский ГОК»— единственное в России предприятие, которое добывает и обогащает лопаритовую руду. Далее лопаритовый концентрат направляется на ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»), где из него извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности.

ООО «Ловозерский ГОК» совместно с ОАО «СМЗ», акции которого также на основании Указа Президента Российской Федерации передаются в Госкорпорацию «Росатом», производят высокочистые химические соединения редкоземельных металлов, тантала, ниобия, титановой губки и металлического магния по уникальным технологиям, обеспечивающими потребности и развитие высокотехнологичных отраслей промышленности.

Таким образом, Госкорпорация «Росатом» становится собственником полного цикла — от добычи до производства редкоземельных металлов.

«Наша задача – встроить предприятия в корпоративные и технологические процессы Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», повысить их экономическую эффективность, развивать производство для обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета страны», - прокомментировал Генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев.

Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми видами полезных ископаемых. Увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных должны обеспечить сырьевой суверенитет страны. Росатом принимает активное участие в этой работе.

Российская экономика успешно справляется с беспрецедентными внешними шоками. Оперативные решения, принимаемые Правительством РФ, профильными ведомствами и крупными отечественными компаниями, позволяют бизнесу устойчиво работать. Росатом и его предприятия реализуют свои планы развития, повышая конкурентоспособность атомной отрасли.

Источник: Управление по корпоративным коммуникациям АО «Атомредметзолото»