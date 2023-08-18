Правительством Российской Федерации определена энергосбытовая организация, уполномоченная осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для целей поставки электроэнергии на территориях новых регионов России, – ООО «Единый закупщик», а также гарантирующие поставщики на территориях новых субъектов Российской Федерации. ООО «Единый закупщик» и гарантирующие поставщики являются дочерними обществами одного из крупнейших государственных энергохолдингов России.



Принятие акта позволит повысить качество работы с абонентами, обеспечить гарантированное и надёжное электроснабжение потребителей в новых субъектах страны, а также интегрировать энергосистемы новых субъектов России в Единую энергосистему России.



Определение указанных субъектов предусмотрено особенностями применения законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях новых субъектов Российской Федерации.



Так, ООО «Единый закупщик» будет приобретать электроэнергию, вырабатываемую электростанциями в новых регионах, а также поставляемую в новые регионы с оптового рынка электроэнергии и мощности, и продавать её гарантирующим поставщикам. Согласно особенностям, все потребители приобретают электроэнергию по договорам энергоснабжения у гарантирующих поставщиков или у энергосбытовых организаций, заключивших такой договор с гарантирующим поставщиком.



Для удобства потребителей в новых субъектах упрощена процедура оформления документов и заключения договора энергоснабжения. Гарантирующие поставщики в течение двух месяцев направляют потребителям оферты договоров энергоснабжения. В случае незаключения договора энергоснабжения в письменной форме такой договор будет считаться заключённым автоматически для всех потребителей в новых регионах.