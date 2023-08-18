 

Правительство определило гарантирующих поставщиков электроэнергии в новых регионах

18 августа 2023, 09:24 64 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Правительством Российской Федерации определена энергосбытовая организация, уполномоченная осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для целей поставки электроэнергии на территориях новых регионов России, – ООО «Единый закупщик», а также гарантирующие поставщики на территориях новых субъектов Российской Федерации. ООО «Единый закупщик» и гарантирующие поставщики являются дочерними обществами одного из крупнейших государственных энергохолдингов России.

Принятие акта позволит повысить качество работы с абонентами, обеспечить гарантированное и надёжное электроснабжение потребителей в новых субъектах страны, а также интегрировать энергосистемы новых субъектов России в Единую энергосистему России.

Определение указанных субъектов предусмотрено особенностями применения законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях новых субъектов Российской Федерации.

Так, ООО «Единый закупщик» будет приобретать электроэнергию, вырабатываемую электростанциями в новых регионах, а также поставляемую в новые регионы с оптового рынка электроэнергии и мощности, и продавать её гарантирующим поставщикам.  Согласно особенностям, все потребители приобретают электроэнергию по договорам энергоснабжения у гарантирующих поставщиков или у энергосбытовых организаций, заключивших такой договор с гарантирующим поставщиком.

Для удобства потребителей в новых субъектах упрощена процедура оформления документов и заключения договора энергоснабжения. Гарантирующие поставщики в течение двух месяцев направляют потребителям оферты договоров энергоснабжения. В случае незаключения договора энергоснабжения в письменной форме такой договор будет считаться заключённым автоматически для всех потребителей в новых регионах.

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Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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