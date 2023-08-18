Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство гостиницы Нижегородского ИТ-кампуса.

По поручению Президента России Владимира Путина по всей стране реализуется программа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. Так, в Нижнем Новгороде принято решение построить ИТ-кампус на территории будущего квартала высоких технологий «Неймарк». Появление гостиницы – первый этап реализации масштабного проекта.

На улице Большие Овраги построят восемнадцать четырех и шестиэтажных корпусов с подземной парковкой на 113 машино-мест, двенадцать из которых предназначены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Гостиница рассчитана на 1359 человек, а совокупный метраж всех корпусов составляет 37 418 квадратных метров. Каждое из зданий вмещает разное количество жильцов – от тридцати шести до ста. Для них обустроят четыре типа номеров: двухместные однокомнатные, трех- и четырехместные двухкомнатные, двухместные для маломобильных групп населения. На каждом этаже есть гостиная со столами, раковиной и кухонной бытовой техникой, где можно приготовить пищу.

Вокруг корпусов установят скамейки, велопарковки, освещение, постелют газоны и обустроят пешеходные дорожки. Между четырнадцатым и пятнадцатым зданием, а также около первого можно спуститься в подземный паркинг.

Кроме того, на территории гостиницы жильцы смогут посетить бизнес-центр, буфеты, интернет-кафе, различные магазины, парикмахерскую. Поблизости будет кабинет врача общей практики, процедурная и аптека. А поработать или закончить проект по учебе можно в коворкинге или конференц-зале.

Застройщик – ООО «Развитие инновационных проектов». Генеральный проектировщик – ООО «Архитектурное бюро «Студия 44».