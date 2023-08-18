В Саратове под председательством и.о. заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Волга» Игоря Шишигина состоялось совместное совещание представителей технического блока электросетевой компании и Приволжской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго по вопросам снижения количества технологических нарушений и их влияния на перевозочный процесс, повышения надежности технических средств, совершенствования регламентов взаимодействия, подготовки к отопительному сезону.

Участники обсудили основные вопросы по направлению деятельности, необходимость актуализации положения о взаимодействии, порядок информирования о технологических нарушениях. В рамках совещания достигнуты договоренности по рассмотренным вопросам.

Одной из ключевых тем в преддверии начала осенне-зимнего периода стало обсуждение путей повышения эффективности взаимодействия при потенциальной возможности возникновения нештатных ситуаций на территории Саратовской области. В частности, отмечено, что особого внимания требует синхронизация действий персонала организаций в условиях повышенного гололедообразования. Стороны приняли ряд решений об оперативном взаимодействии при необходимости проведения плавок гололедно-изморозевых отложений.

В ходе совещания рассмотрена необходимость обеспечения на энергообъектах ОАО «РЖД» оперативного персонала для производства оперативных переключений с целью оперативной ликвидации технологических нарушений и своевременной сборки схем плавки гололеда.