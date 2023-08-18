Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» провёл пленарную сессию «Искусственный интеллект: масштабные разработки и внедрение для безопасности и эффективности».

Вице-премьер отметил высокие темпы развития рынка искусственного интеллекта в России – в 2021 году его объём составлял более 550 млрд рублей, а уже в 2022 году он вырос почти на 18% и составил 650 млрд рублей.

«По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счёт применения технологий искусственного интеллекта достигнет 400 млрд рублей, а к 2025 году эта цифра превысит 1 трлн рублей», – сказал Дмитрий Чернышенко.

С учётом высокого потенциала применения технологий, а также масштабных вызовов, стоящих перед рынком ИИ, актуализируется Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

«В сентябре проект обновлённой стратегии будет представлен Председателю Правительства, а в ноябре планируем одобрить у Президента России. Также по поручению Президента разрабатывается нацпроект «Экономика данных» – в рамках него будет обеспечена реализация обновлённой стратегии», – сказал вице-премьер.

Зампред Правительства отдельно обозначил, что уже начат процесс перевода приоритетных государственных информационных систем на платформу «ГосТех», где будут размещены обезличенные наборы данных от корпоративных и государственных структур, а в следующем году заработает реестр типовых ИИ-решений.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что шесть ведущих исследовательских центров в сфере ИИ, поддерживаемые Правительством с 2021 года, совместно с 26 индустриальными партнёрами разрабатывают новейшие ИИ-решения, и анонсировал проведение второй волны отбора новых шести исследовательских центров, которые получат господдержку на следующие три года (2024–2026 годы).

Особое внимание участники сессии уделили научно-технологической кооперации в военной сфере. Первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов предложил рассмотреть возможности сотрудничества исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта с технополисом «Эра».

«Для организации взаимодействия с созданными при непосредственной поддержке Правительства России центрами искусственного интеллекта целесообразно развернуть на базе технополиса совместные лаборатории, представляющие научно-технологические компетенции этих центров», – сказал Цаликов.

Заместитель генерального директора «РЖД» Евгений Чаркин рассказал о применении искусственного интеллекта в компании.

«Областей применения, в которых искусственный интеллект является надёжным помощником и вносит добавленную стоимость в производственные процессы, действительно много. И чем более универсальное решение разрабатывается, тем проще адаптировать его под другие задачи в других отраслях. Мы готовы к детальной проработке этих возможностей с заинтересованными партнёрами», – отметил Чаркин.

В завершение вице-премьер поручил включить представителей Минобороны в состав штаба по искусственному интеллекту, провести дополнительную экспертную оценку разрабатываемых ИТ-решений и обеспечить доступ экспертов Минобороны к информации о существующих в России продуктах в сфере искусственного интеллекта.

В пленарной сессии также приняли участие президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор группы компаний «Инфовотч» Наталья Касперская, руководитель научного комплекса «Искусственный интеллект и техническое зрение» ГосНИИАС Юрий Визильтер, руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НИУ ВШЭ Алексей Масютин, а также руководитель исследовательского центра доверенного искусственного интеллекта ИСП РАН Денис Турдаков.

После пленарной сессии Дмитрий Чернышенко ознакомился с выставочной экспозицией на форуме: он посетил стенды военного инновационного технополиса «Эра», клуба «Дрон-биатлон», осмотрел экспозицию «Стратегическое лидерство и ИИ», где в том числе были представлены исследовательские центры в сфере ИИ. Также вице-премьер пообщался с представителями Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов на их экспозиции.