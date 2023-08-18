По итогам первого полугодия 2023 года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 2 212 объектов малого и среднего предпринимательства на территории Петербурга и Ленинградской области.

Общая присоединенная мощность составила 43 МВт. Их них 29 МВт выделено для подключения 1 930 объектов в Санкт-Петербурге и 14 МВт - для субъектов МСП в Ленинградской области.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго». Удобство сервисов позволяет взаимодействовать с сетевой организацией быстро и комфортно, в том числе рассчитать предварительную стоимость услуги, отследить ход исполнения заявки, получить документы от сетевой организации, произвести оплату по договору, а также узнать актуальные изменения в законодательстве о технологическом присоединении.