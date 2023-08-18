 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией более 2,2 тысячи объектов малого и среднего бизнеса в I полугодии 2023 года

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией более 2,2 тысячи объектов малого и среднего бизнеса в I полугодии 2023 года

18 августа 2023, 14:00 381 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

По итогам первого полугодия 2023 года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 2 212 объектов малого и среднего предпринимательства на территории Петербурга и Ленинградской области.

Общая присоединенная мощность составила 43 МВт. Их них 29 МВт выделено для подключения 1 930 объектов в Санкт-Петербурге и 14 МВт - для субъектов МСП в Ленинградской области.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго». Удобство сервисов позволяет взаимодействовать с сетевой организацией быстро и комфортно, в том числе рассчитать предварительную стоимость услуги, отследить ход исполнения заявки, получить документы от сетевой организации, произвести оплату по договору, а также узнать актуальные изменения в законодательстве о технологическом присоединении.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
18.08.2023
Производство электротехнической шины на Кабельном Заводе "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
18.08.2023
На шестом этапе М-12 перенесут трассу газопровода
18.08.2023
"Орелэнерго" повышает уровень экологической безопасности региона
18.08.2023
Эксперты компании УГМК-Телеком подробно рассказывают об интеллектуальной системе контроля за транспортными средствами
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+