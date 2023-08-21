Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» подключили к электрическим сетям базовую станцию сотовой связи (БССС) в селе Елшанка Хвалынского района.

Электрическая мощность, необходимая для работы телекоммуникационного оборудования, поступает с подстанции 35/10 кВ «Елшанка». Количество потребленной электроэнергии фиксируется трехфазным счетчиком с возможностью дистанционной передачи показаний.

БССС расширила зону уверенного приема сигнала сотовой связи, повысила качество голосовой коммуникации и мобильного доступа в интернет, расширила возможности работы с современными цифровыми сервисами.

Подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 г. техническая возможность обращения реализована на сайте Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.