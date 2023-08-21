Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Немецко-нидерландский системный оператор TenneT опубликовал отчет по итогам работы за I полугодие 2023 г. В отчете отмечается, что объем инвестиций в модернизацию и расширение критически важной электросетевой инфраструктуры составил €3,5 млрд, что почти вдвое превышает объем инвестиций на указанные цели за аналогичный период прошлого года. Рост инвестиций соответствует поставленным правительствами Германии и Нидерландов целям по осуществлению энергоперехода и достижению углеродной нейтральности.
За указанный период TenneT отмечает следующие важные достижения и проекты, направленные на развитие электросетевой инфраструктуры для интеграции растущих объемов ВИЭ-генерации в национальные энергосистемы:
Кроме того, TenneT планирует реализовать программу Target Grid 2045, целью которой является разработка схемы развития электросетевой инфраструктуры на период до 2045 г. для создания к 2045 г. надежной и устойчивой энергосистемы, позволяющей обеспечить экологически чистой электроэнергией всех потребителей, от населения до промышленности. В рамках Target Grid 2045 планируется строительство мощных HVDC соединений и энергетических узлов, а также модернизация и расширение существующей электросетевой инфраструктуры переменного тока. Реализация Target Grid 2045 обеспечит возможность передачи на большие расстояния – в крупные центры потребления на территории Германии и Нидерландов – электроэнергии, выработанной шельфовыми ВЭС, расположенными в Северном море. TenneT также продолжит реализацию двух крупнейших инфраструктурных проектов в Германии – строительство соединения SuedLink*, осуществляемого совместно с немецким системным Transnet BW, и соединения SuedOstLink**, осуществляемого совместно с немецким системным оператором 50Hertz, целью сооружения которых является обеспечение передачи «чистой» электроэнергии, вырабатываемой ветропарками на севере Германии, в крупные центры потребления на юге страны.
Официальный сайт TenneT
* Соединение SuedLink протяженностью 700 км пройдет между федеральными землями Шлезвиг-Гольштейн на севере и Баварией и Баден-Вюртемберг на юге Германии и станет самым крупным национальным проектом последних лет и самым протяженным в стране.
** Cоединение SuedOstLink ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 580 км пройдет от Магдебурга в федеральной земле Саксония-Анхальт до Ландсхута в Баварии.
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