Немецко-нидерландский системный оператор TenneT опубликовал отчет по итогам работы за I полугодие 2023 г. В отчете отмечается, что объем инвестиций в модернизацию и расширение критически важной электросетевой инфраструктуры составил €3,5 млрд, что почти вдвое превышает объем инвестиций на указанные цели за аналогичный период прошлого года. Рост инвестиций соответствует поставленным правительствами Германии и Нидерландов целям по осуществлению энергоперехода и достижению углеродной нейтральности.

За указанный период TenneT отмечает следующие важные достижения и проекты, направленные на развитие электросетевой инфраструктуры для интеграции растущих объемов ВИЭ-генерации в национальные энергосистемы:

По итогам проведенных в ноябре 2022 г. закупочных процедур, заключены долгосрочные рамочные договоры с рядом европейских подрядчиков на реализацию проектов сооружения 14 HVDC соединений в Северном море пропускной способностью 2 ГВт каждое. Совокупная стоимость заключенных контрактов составила более €40 млрд.

В мае текущего года объявлено о планируемом строительстве трансграничного многоцелевого HVDC соединения LionLink между Нидерландами и Великобританией, проект сооружения которого будет реализован совместно с британским системным оператором NGESO. Целью сооружения LionLink проектной пропускной способностью от 1,4 до 2 ГВт является подключение к наземной электрической сети кластера шельфовых ВЭС, расположенных в нидерландской части Северного моря, для передачи выработанной ВЭС электроэнергии в энергосистемы Нидерландов и Великобритании. HVDC соединение LionLink станет для Великобритании и Нидерландов первым трансграничным соединением подобного типа и будет играть одну из ключевых ролей в развитии объединенной электросетевой инфраструктуры в Северном море.

Весной текущего года принята так называемая «Эсбьергская декларация» (Esbjerg Declaration), в соответствии с которой Германия, Нидерланды, Дания и Бельгия договорились ввести в эксплуатацию не менее 65 ГВт мощности шельфовой ветровой генерации к 2030 г. и 150 ГВт – к 2050 г. При этом, на долю TenneT придется почти две трети от суммарного объема новых вводов (40 ГВт) − по 20 ГВт мощности шельфовых ВЭС в немецкой и нидерландской экономических зонах Северного моря.

Введена в эксплуатацию шельфовая ВЭС Hollandse Kust Noord в нидерландской части Северного моря установленной мощностью 750 МВт, что является важным шагом в реализации поставленных правительством Нидерландов целей по достижению 4,5 ГВт мощности шельфовых ВЭС в Северном море к концу 2023 г.

Началась эксплуатация в тестовом режиме HVDC соединения DolWin6 пропускной способностью 900 МВт в немецкой части Северного моря, ввести в коммерческую эксплуатацию которое планируется к концу 2023 г.

Введена в эксплуатацию новая ВЛ 380 кВ Эемсхафен – Виерверлатен протяженностью 40 км, а также новая ПС.

Кроме того, TenneT планирует реализовать программу Target Grid 2045, целью которой является разработка схемы развития электросетевой инфраструктуры на период до 2045 г. для создания к 2045 г. надежной и устойчивой энергосистемы, позволяющей обеспечить экологически чистой электроэнергией всех потребителей, от населения до промышленности. В рамках Target Grid 2045 планируется строительство мощных HVDC соединений и энергетических узлов, а также модернизация и расширение существующей электросетевой инфраструктуры переменного тока. Реализация Target Grid 2045 обеспечит возможность передачи на большие расстояния – в крупные центры потребления на территории Германии и Нидерландов – электроэнергии, выработанной шельфовыми ВЭС, расположенными в Северном море. TenneT также продолжит реализацию двух крупнейших инфраструктурных проектов в Германии – строительство соединения SuedLink*, осуществляемого совместно с немецким системным Transnet BW, и соединения SuedOstLink**, осуществляемого совместно с немецким системным оператором 50Hertz, целью сооружения которых является обеспечение передачи «чистой» электроэнергии, вырабатываемой ветропарками на севере Германии, в крупные центры потребления на юге страны.

Официальный сайт TenneT

* Соединение SuedLink протяженностью 700 км пройдет между федеральными землями Шлезвиг-Гольштейн на севере и Баварией и Баден-Вюртемберг на юге Германии и станет самым крупным национальным проектом последних лет и самым протяженным в стране.

** Cоединение SuedOstLink ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 580 км пройдет от Магдебурга в федеральной земле Саксония-Анхальт до Ландсхута в Баварии.