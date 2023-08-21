ТОМСККАБЕЛЬ – в числе лучших предприятий-экспортеров года

Томсккабель принял участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

17 августа единая окружная конкурсная комиссия объявила победителей и призёров первого окружного этапа в Сибирском федеральном округе.

ТОМСККАБЕЛЬ занял ПЕРВРОЕ МЕСТО в номинации «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес)

«Конкурс «Экспортер года» становится все более важным в наше сложное и непредсказуемое время, когда глобальная конкуренция становится жестче, а экономические условия более требовательными. Каждая компания, претендующая на звание «Экспортер года», достойна особого признания, поскольку является важной частью экспортного сообщества страны и продолжает вдохновлять новое поколение предпринимателей на бизнес-свершения», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Мы благодарим всю нашу команду за усердную работу и преданность делу! Это заслуженное признание нашего труда и мощного потенциала. Спасибо всем нашим партнерам и клиентам, которые верят в качество нашей продукции и выбирают нас для своих проектов. Мы готовы продолжать развиваться и предлагать вам лучший продукт в сфере кабельной продукции. Спасибо, что вы с нами! Вместе мы сможем достичь еще больших высот!

Подробнее о конкурсе и победителях по ссылке: Стали известны лучшие экспортеры Сибирского федерального округа. Новости Российского экспорта. (exportcenter.ru)