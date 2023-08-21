Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Развитие железнодорожной инфраструктуры ведется в Краснодарском крае за счет электрификации дорог и строительства новых магистралей. Об этом корреспонденту ИА Красная Весна рассказали 19 августа в пресс-службе ОАО РЖД.
Так, например, в регионе реализован проект по электрификации 124 км линий на Таманском полуострове, в том числе на участках Юровский — Вышестеблиевская и Разъезд 9 км — Юровский — Анапа.
Это позволило обеспечить движение пассажирских поездов без смены локомотива (электровоза на тепловоз), а также запустить в сообщении с Анапой современные скоростные поезда типа «Ласточка».
Также практически завершено строительство железнодорожной ветки между центром города Анапы и аэропортом «Витязево». Запуск движения по ней планируется после возобновления авиасообщения.
Участок Юровский — Анапа сейчас является однопутным. Для увеличения объемов перевозок в сообщении с Анапой ведётся проектирование строительства второго пути.
Напомним, после начала СВО в России были закрыты 11 аэропортов из которых 6 обслуживали южные регионы: Ростовскую область, Крым, Краснодарский край, Адыгею и Калмыкию.
Пассажиропоток закрытых аэропортов составлял совокупно 18,7 млн пассажиров в год. Львиная доля этой нагрузки легла на железнодорожное сообщение. Возник дефицит билетов на поезда.
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