Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в специализированном семинаре в г. Чебоксары. Его посетили более 30 представителей крупных проектных организаций и сборщиков щитового оборудования.

Сотрудники Завода подробно рассказали о выпускаемой продукции, которая используется при сборке и монтаже низковольтного комплектного устройства, продемонстрировали образцы кабеля и медной шины. После официальной части семинара участники и выступающие пообщались в неформальной обстановке, обсудили возможное сотрудничество, задали вопросы о продукции. По итогам этой встречи представители Кабельного Завода заключили несколько соглашений и договоров на поставку продукции крупным чебоксарским предприятиям.

Первый семинар состоялся в рамках партнерства с компанией «Уралэнерго», для которой «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является одним из ведущих поставщиков кабельно-проводниковой продукции. До конца 2023 года подобные семинары запланированы в Казани, Уфе и Перми.

