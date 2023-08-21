 

"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в специализированном семинаре в г. Чебоксары

21 августа 2023, 13:15 261 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в специализированном семинаре в г. Чебоксары. Его посетили более 30 представителей крупных проектных организаций и сборщиков щитового оборудования.   

Сотрудники Завода подробно рассказали о выпускаемой продукции, которая используется при сборке и монтаже низковольтного комплектного устройства, продемонстрировали образцы кабеля и медной шины. После официальной части семинара участники и выступающие пообщались в неформальной обстановке, обсудили возможное сотрудничество, задали вопросы о продукции. По итогам этой встречи представители Кабельного Завода заключили несколько соглашений и договоров на поставку продукции крупным чебоксарским предприятиям.     

Первый семинар состоялся в рамках партнерства с компанией «Уралэнерго», для которой «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является одним из ведущих поставщиков кабельно-проводниковой продукции. До конца 2023 года подобные семинары запланированы в Казани, Уфе и Перми.   
 

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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