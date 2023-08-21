На сайте VIII Восточного экономического форума опубликована деловая программа. ВЭФ-2023 состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс.

«Мы проводим VIII Восточный экономический форум. Десять лет назад Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Одним из важных и эффективных инструментов развития макрорегиона стал Восточный экономический форум, который ежегодно посещает более 7 тыс. человек из более чем 60 стран мира. На площадках Форума принимаются решения, имеющие большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заключаются многомиллионные инвестиционные контракты. С разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла. Дальний Восток – ключевой регион не только для нашей страны. Он “сшивает” мир в той части, в которой он ещё остаётся в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Что касается программы, мы адаптировали традиционные блоки под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны. Также мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Главная тема форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

«Восточный экономический форум традиционно предлагает стратегические решения в рамках работы по всестороннему развитию Дальнего Востока. Совместное участие представителей государства и бизнеса, экспертного сообщества и ведущих экономистов позволяет найти новые подходы к решению текущих вызовов. В этом году особое внимание уделим развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных уровнях. Состоятся бизнес-диалоги, пройдёт активная работа по повестке интеграционных объединений. Россия традиционно открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова предлагать взаимовыгодные формы взаимодействия с учетом соблюдения национальных интересов всех без исключения партнеров» — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антон Кобяков.

В рамках первого тематического блока — «Международное сотрудничество в изменившемся мире» — обсудят место Дальнего Востока России в экономике Большой Евразии, перспективы интеграционных объединений ШОС и БРИКС, вопросы международного коммерческого арбитража, налаживания научной дипломатии в Азии, перспективы китайского бизнеса в России.

Направление «Логистика перемен» включит дискуссии о новых логистических решениях на Дальнем Востоке, а также об устойчивом развитии Северного морского пути как новой глобальной транспортной артерии. В рамках сессий обсудят такие темы, как трансграничное сотрудничество, морская и железнодорожная логистика, цифровые решения для внутренней и международной логистики, развитие единой дальневосточной авиакомпании.

Участники сессий тематического блока «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать» подведут текущие итоги и поговорят о перспективах развития ДФО. Будет рассмотрена эволюция преференциальных режимов в регионе, в том числе территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, мер в рамках Арктической зоны Российской Федерации. В рамках дискуссий будут обозначены новые векторы развития преференциальных режимов. Кроме того, пройдут отраслевые сессии по таким направлениям, как переработка нефти и газа, лесная промышленность, сельское хозяйство и автопром.

В блоке «Технологическое развитие как гарантия суверенитета» рассмотрят вопросы государственной безопасности в сфере информационных технологий, расширения применения беспилотников в различных сферах экономики. Также эксперты затронут аспекты разработки новых моделей взаимодействия крупного бизнеса, инвесторов и технологических компаний. В ходе дискуссий будут представлены отдельные истории успеха продвижения и масштабирования российских креативных продуктов на международном рынке.

В ходе сессий трека «Дальний Восток будущего» обсудят реализацию проекта по формированию нового облика крупнейших городов Дальнего Востока, в рамках которого разработаны более 20 мастер-планов. Среди других тем — обеспечение граждан качественным и доступным жильем, создание условий для развития арендного жилья, территориальное планирование в системе здравоохранения, сохранение традиционного образа жизни представителей коренных малочисленных народов Севера.

Участники блока «Образование и воспитание как основа независимости» рассмотрят вопросы модернизации образовательного процесса и будущее учебных заведений региона, реализацию программы академического лидерства «Приоритет-2030. Дальний Восток», а также народосбережение как основу социально-культурного развития России.

В программе форума также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

В стартовый день ВЭФ пройдет первый Международный форум «День сокола», призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.

В рамках форума также состоятся Молодежная программа ВЭФ, Форум Креативного Бизнеса, презентации регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Кроме того, запланирована насыщенная культурно-спортивная программа.