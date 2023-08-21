Обеспечить растущие потребности Камчатки в энергоносителях за счёт создания инфраструктуры по приёму и переработке сжиженного природного газа (СПГ) – такова главная цель «дорожной карты» газификации региона до 2025 года. Распоряжение об её утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сжиженный газ на Камчатку предполагается поставлять в рамках проекта «Сахалин-2». Для перевода Камчатского края на потребление СПГ необходимо реализовать проекты по созданию причалов и комплекса приёма сжиженного газа в бухте Раковая Авачинской губы. Кроме того, необходимо построить два газовоза-челнока и плавучую регазификационную установку.

За счёт федерального финансирования предполагается создать береговую инфраструктуру. В бюджете на это предусмотрено 12 млрд рублей.

Морская часть комплекса приёма сжиженного газа, включающая суда-газовозы и регазификационную установку, будет построена за счёт компании-инвестора.

«Реализация намеченных планов поможет выполнению программы социальной газификации, чтобы тепло и горячая вода были в домах местных жителей без перебоев и по доступным ценам», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 августа.

Вопрос развития мощностей для приёма и переработки сжиженного природного газа обсуждался в ходе рабочей поездки Председателя Правительства на Камчатку в августе 2020 года.

Подписанное распоряжение необходимо для исполнения поручения Президента. Глава государства дал его по итогам совещания, где обсуждалось долгосрочное социально-экономическое развитие Петропавловска-Камчатского. Оно прошло в сентябре 2022 года.