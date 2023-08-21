Адыгейский филиал компании «Россети Кубань» продолжает подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду в рамках ремонтной программы. Энергетики приступили к ремонту оборудования подстанции 110 кВ «Ерик» в Апшеронском районе Краснодарского края. Энергоузел обеспечивает электроэнергией семь населенных пунктов муниципального образования с общим количеством проживающего населения порядка семи тысяч человек.

На подстанции выполнят ремонт и техническое обслуживание трансформаторов, выключателей, разъединителей, секций шин, распределительных устройств и другого энергооборудования. После завершения технических мероприятий специалисты осуществят комплекс противопожарных работ, обновят покраску металлических конструкций и диспетчерские наименования.

В рамках годовой ремонтной программы энергокомпании с начала текущего года адыгейские энергетики подготовили к пиковым нагрузкам летнего и осенне-зимнего периода 33 высоковольтные подстанции 35-110 кВ. От надежности работы центров питания зависит электроснабжение социально значимых объектов и потребителей районов эксплуатационной ответственности Адыгейских электрических сетей с общей численностью населения порядка 550 тысяч человек.

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2 212 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 150 МВА.