 

БМК возобновил производство оцинкованной проволоки для строительной отрасли

22 августа 2023, 14:45 284 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Мечел"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mechel.ru

Фото: mechel.ru

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК» (входит в Группу «Мечел») запустил после капитального ремонта термоцинковальный агрегат для выпуска оцинкованной проволоки. Объем выпуска продукции – до 2 тысяч тонн в месяц.

Оборудование производит стальную низкоуглеродистую оцинкованную проволоку диаметрами от 1 до 6 миллиметров. Она широко применяется в строительной отрасли. Благодаря цинковому покрытию проволока становится устойчивой к коррозии в агрессивных средах.

В ходе ремонта в том числе подготовили новый фундамент под оборудование, обновили коммуникации, заменили ванну цинкования.

«Во время масштабного капитального ремонта агрегата мы обновили основные его узлы. Это позволит выпускать оцинкованную проволоку высокого качества. Компания «Мечел-Сервис» – металлоторговое предприятие Группы – уже начала ее продажу клиентам», – отметил генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.

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Метки: ПРОВОЛОКА, БМК, МЕЧЕЛ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Кабельная промышленность 

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