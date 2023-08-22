Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК» (входит в Группу «Мечел») запустил после капитального ремонта термоцинковальный агрегат для выпуска оцинкованной проволоки. Объем выпуска продукции – до 2 тысяч тонн в месяц.

Оборудование производит стальную низкоуглеродистую оцинкованную проволоку диаметрами от 1 до 6 миллиметров. Она широко применяется в строительной отрасли. Благодаря цинковому покрытию проволока становится устойчивой к коррозии в агрессивных средах.

В ходе ремонта в том числе подготовили новый фундамент под оборудование, обновили коммуникации, заменили ванну цинкования.