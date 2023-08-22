Специалисты «Мособлэнерго» в ближайшее время приступят к выполнению работ по капитальному ремонту ТП-45, расположенной в историческом центре Сергиева Посада на улице Воробьевской. В период с августа по октябрь 2023 года на подстанции предстоит заменить кровлю, двери, обновить фасад и отмостки. Данная подстанция обеспечивает электроснабжение ряда многоквартирных домов, ресторанного комплекса, а также Церкви Сошествия святого Духа на Никольском кладбище в Сергиевом Посаде.

В соответствии с программой капитального ремонта в ближайшие три месяца также запланировано отремонтировать 700 м кабельной линии электропередачи на улице Ясной. Проведенные работы позволят повысить качество электроснабжения жилого дома, расположенного на этой же улице.

В середине августа специалисты «Мособлэнерго» в рамках реализации программы капитального ремонта завершили работы по замене двух силовых трансформаторов на ТП-16, расположенной неподалеку от Келарского пруда на ул. Левонадпрудной. Новые трансформаторы мощностью 400 кВА установлены взамен прежних на 320 кВА и обеспечивают электроснабжение гостинично-ресторанного комплекса, частных жилых домов и магазинов в исторической части города Сергиев Посад.

Всего в Сергиево-Посадском городском округе с начала года капитально отремонтировано 1,6 км кабельных и воздушных линий электропередачи, проведена замена подстанционного оборудования на 4 трансформаторных подстанциях, на 25 ТП были заменены трансформаторы. Работы по капитальному ремонту электросетевого оборудования проводятся в строгом соответствии с графиком, утвержденным в компании. По состоянию на середину августа программа капитального ремонта в Сергиево-Посадском г.о. выполнена на 78%. Полное завершение программы намечено до конца октября 2023 года.