Итальянский системный оператор Terna и тунисская энергокомпания Steg – оператор электро- и газотранспортной систем – подписали с Европейской комиссией соглашение о предоставлении гранта в размере €307 млн на поддержку проекта строительства Elmed – трансграничного соединения между энергосистемами Италии и Туниса. Соединение станет энергетическим мостом между Европой и Северной Африкой, даст толчок развитию возобновляемой энергетики, а также принесет экономические и промышленные выгоды, привлекая инвестиции и создавая новые рабочие места.

Общая протяженность Elmed составит около 220 км, большую часть которого составит подводная КЛ – от ПС Партанна в итальянской провинции Трапани до ПС Млааби, расположенной на тунисском полуострове Кейп-Бон. Пропускная способность соединения составит 600 МВт, а максимальная глубина залегания КЛ вдоль Сицилийского пролива – около 800 м.

Ввод в эксплуатацию трансграничного соединения Elmed будет способствовать интеграции рынков электроэнергии и повышению надежности электроснабжения благодаря диверсификации источников энергии и, что особенно важно, росту производства возобновляемой энергии как в Европе, так и в Африке. Ввод в эксплуатацию Elmed также позволит сократить выбросы парниковых газов, способствуя достижению национальных и международных целей в области энергетики и климата, определенных в «Комплексном национальном плане по энергетике и климату» и «Новом зеленом курсе» ЕС.

Процедура получения разрешений по проекту строительства Elmed была начата Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии в конце 2022 г. Объем инвестиций в проект составит около €850 млн, из которых €307 млн будет выделено Еврокомиссией через фонд «Соединяя Европу» (Connecting Europe Facility, CEF), созданный для поддержки ключевых проектов, направленных на оптимизацию энергетической инфраструктуры в ЕС. Это первый случай, когда средства CEF были выделены на инфраструктурный проект, разработанный государством-членом ЕС и третьей страной.

Кроме того, недавно Всемирный банк выделил Тунису финансирование в размере $268,4 млн, частично направленное на строительство преобразовательной ПС (финансируемое в рамках CEF), а частично – на усиление внутренней электросетевой инфраструктуры, необходимой для работы трансграничного соединения Elmed.

Официальный сайт Terna