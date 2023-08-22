Градирни Благовещенской ТЭЦ засияют в цветах триколора

Энергетики СП «Благовещенская ТЭЦ» АО «ДГК» (входит в группу РусГидро») в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, перевели подсветку градирен в праздничный режим.

С 19 часов и до 23 часов четыре градирни станции засветятся в цветах меняющегося триколора. Так, охлаждающие башни сначала засияют белым, затем — синим и после красным, после чего ярусы каждой градирни загорятся в цветах российского флага. Такой режим энергетики установили с 22 августа по 24 августа. Напомним, технические сооружения имеют пять сценариев подсветки, один из которых в цветах флага РФ. Всего на объектах установлено более 720 энергосберегающих светильников.

“Отмечая День Государственного флага, мы ощущаем себя частью великой державы. Светящиеся градирни нашей станции уже стали визитной карточкой областного центра, они видны издалека, в том числе и на другом берегу Амура — в Китае. Архитектурная подсветка в режим триколора — одна из самых популярных, и мы надеемся, создаст патриотичное настроение у благовещенцев и гостей города”, — отмечает главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

Благовещенская ТЭЦ остается единственной станцией на Дальнем Востоке с архитектурной подсветкой градирен. Иллюминация была запущена в декабре 2020 года.

Градирни — это огромные башни-вулканы, с которыми у многих и ассоциируется ТЭЦ. Сооружения предназначены для охлаждения технической воды, причем эта не та вода, которая течет в кранах и батареях горожан. Вода на электростанциях нужна для охлаждения технических узлов и агрегатов. В градирне горячая вода разбрызгивается по всей площади орошения, из-за разницы давлений внутри и снаружи башни создаётся естественная тяга. Происходит процесс испарения, за счет чего и понижается температура оборотной воды. Из градирен выходит чистый водяной пар, который и видят горожане.