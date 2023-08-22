Сеть магазинов электроники RBT.ru построит завод по производству холодильников под собственной маркой Leran в Новосибирске. Эксперты оценивают инвестиции в завод в $30–60 млн

Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru запускает в Новосибирске проект по строительству завода холодильников, сообщили «Коммерсанту» источники на рынке. На предприятии будут производиться холодильники собственной марки Leran, а также предоставляться мощности под контрактный выпуск. По оценке одного из собеседников издания, инвестиции в завод в Новосибирске могут составлять $30–60 млн.

На сайте застройщика «Стройбизнесгруппа» издание нашло проект по строительству распределительного комплекса для RBT.ru в Новосибирске общей площадью 26 000 кв. м.

По словам одного из собеседников издания, на заводе будут работать от 150 до 200 человек. Речь может идти о сборке до 300 000 холодильников в год, против 1 млн, выпускаемых на заводе под Санкт-Петербургом, с которого ушла немецкая Bosch. RBT.ru была среди тех, кто хотел организовать производство техники на этом заводе, но стороны не смогли договориться, уточнил один из участников рынка. Сейчас электроника РБТ может выпускаться на контрактных производствах в Китае и Турции, также велись переговоры о локализации производства на мощностях турецкой Archelik в Липецке, отметили собеседники издания.

Участники рынка подтвердили изданию заинтересованность в сборочных мощностях. Представитель российского производителя бытовой электроники Schaub Lorenz отметил, что компания готова рассмотреть площадку РБТ для контрактного выпуска техники. Об этом же заявил гендиректор «Е.Кампани» (производит технику Vard) Алексей Беляков, отметивший, что «расположение фабрики в центре страны может снизить издержки».

Представитель «F+ tech | Марвел» предположил, что на новом заводе будут собираться холодильники из китайских комплектующих, что «позволит уйти от таможенных пошлин на бытовую технику».