В рамках 82-го Общего собрания членов НП «Ассоциация «Электрокабель» 12-13 сентября в Санкт-Петербурге пройдет информационно-консультативный семинар «Кабельная промышленность: экономика, наука, техника и производство».

В программе семинара заявлены доклады от ведущих представителей кабельной индустрии: Белкабель, ВНИИКП, Башпласт, ГК «Изолятор» и др. Спикеры не просто проанализируют итоги работы кабельной промышленности России и СНГ, но и представят слушателям экспертные прогнозы на будущее отрасли, а также вероятные сценарии развития российской экономики на ближайшие годы. Планируется проведение масштабной дискуссии о последних достижениях отечественной науки и их применении последних разработок в кабельной промышленности, о проблемах экспорта иностранного оборудования, его наладки и эксплуатации.

Партнер семинара – ПАО Сбербанк – представит специальный доклад о специфике финансирования кабельной отрасли и управлении финансовыми рисками.

Традиционно в мероприятиях Ассоциации «Электрокабель» принимают участие не только опытные промышленники, но и представители научного сообщества – институтов и научных центров. Совместно с передовыми вузами России организовано обсуждение, посвященное приоритетным направлениям подготовки квалифицированных кадров.

Отдельная секция семинара отведена под обсуждение специфики изменения и наращивания объемов торговых отношений с Китаем. Проведет ее Николай Вавилов – квалифицированный востоковед-китаист, автор книг и научных статей. Он расскажет слушателям о долгосрочных трендах китайской экономики, актуальных направлениях геополитики Поднебесной, а также о специфике деловой коммуникации с китайскими партнерами.

Участие в семинаре Ассоциации – это уникальная возможность обмена опытом с руководителями крупнейших компаний России и зарубежья – врведущими игроками кабельного рынка.