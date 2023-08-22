В Крыму построят первый экотехнопарк

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства экотехнопарка в регионе. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.
В рамках национального проекта «Экология», направленного на охрану окружающей среды, ведется работа по утилизации и переработке отходов, ликвидации свалок по всей стране.
В Ленинском районе Крыма построят первый экопромышленный парк, предусмотренный федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Экотехнопарки и экопромышленные парки будут создаваться для переработки отходов и выпуска различных видов продукции из вторсырья.
Мощность будущего мусороперерабатывающего завода в республике составит 160 тысяч тонн отходов, которые свозят со строек, а также стекла и пластика. Предприятие построят на месте действующей несанкционированной свалки.
В Крыму до конца 2024 года появятся всего три экотехнопарка – в Ленинском, Советском и Белогорском районах Крыма. После запуска этих комплексов скопления твёрдого бытового мусора на полигонах должно снизиться в несколько раз. Сеть экотехнопарков – это предприятия высокотехнологичной переработки отходов, которые должны вытеснить из регионов полигоны и несанкционированные свалки. Также технологии, используемые в экотехнопарках, позволят возвращать в производственные процессы больше полезного вторичного сырья, что отвечает трендам на экологичность.*
Застройщик – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Проектировщик – ООО «ТЕРРИКОН».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
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