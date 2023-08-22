В Крыму построят первый экотехнопарк

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства экотехнопарка в регионе. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В рамках национального проекта «Экология», направленного на охрану окружающей среды, ведется работа по утилизации и переработке отходов, ликвидации свалок по всей стране.

В Ленинском районе Крыма построят первый экопромышленный парк, предусмотренный федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Экотехнопарки и экопромышленные парки будут создаваться для переработки отходов и выпуска различных видов продукции из вторсырья.

Мощность будущего мусороперерабатывающего завода в республике составит 160 тысяч тонн отходов, которые свозят со строек, а также стекла и пластика. Предприятие построят на месте действующей несанкционированной свалки.

В Крыму до конца 2024 года появятся всего три экотехнопарка – в Ленинском, Советском и Белогорском районах Крыма. После запуска этих комплексов скопления твёрдого бытового мусора на полигонах должно снизиться в несколько раз. Сеть экотехнопарков – это предприятия высокотехнологичной переработки отходов, которые должны вытеснить из регионов полигоны и несанкционированные свалки. Также технологии, используемые в экотехнопарках, позволят возвращать в производственные процессы больше полезного вторичного сырья, что отвечает трендам на экологичность.*

Застройщик – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Проектировщик – ООО «ТЕРРИКОН».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.