На Ленинградской атомной станции завершен один из важных этапов подготовки к выводу из эксплуатации остановленных энергоблоков №1 и №2 - специалисты извлекли последнюю тепловыделяющую сборку (ТВС) из реактора энергоблока №2 РБМК-1000. Реактор энергоблока №1 освобожден от топлива ещё в августе 2021 года. Всего сотрудники ЛАЭС извлекли 3361 ТВС: 1693 из реактора первого блока и 1668 ­- из второго. После выгрузки ядерного топлива использование блоков в качестве энергоисточника невозможно.

Топливо выгружено в специальные бассейны выдержки. Выгоревшее менее чем наполовину топливо будет использовано в реакторах действующих блоков №3 и №4, остальное - перемещено в станционное хранилище отработавшего ядерного топлива.

Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС:

«Часть топлива, которая «недовыгорела» в реакторе, мы перевозим на блоки №3 и №4 для дальнейшего использования. Такая технология дожигания позволяет достичь значительного экономического эффекта - мы не покупаем новое топливо и, таким образом, в дальнейшем сокращаем затраты по обращению с отработавшими ТВС».

Блоки №1 и №2 РБМК-1000 Ленинградской АЭС были остановлены после 45 лет безопасной эксплуатации в 2018 и 2020 годах. С этого момента начался этап подготовки к выводу из эксплуатации. К настоящему времени топливо из реакторных установок полностью удалено, к концу 2024 планируется освободить от топлива оба энергоблока. Все работы с ядерным топливом выполняются в строгом соответствии с требованиями федеральных норм и правил.

Напомним, в июле 2023 года в г. Сосновый Бор завершилась процедура общественных обсуждений материалов обоснования лицензии и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду деятельности по выводу из эксплуатации энергоблоков № 1 и №2 РБМК-1000. Представители общественности поддержали планы по выводу из эксплуатации указанных энергоблоков Ленинградской АЭС, убедившись, что этот процесс удовлетворяет требованиям безопасности, в том числе экологической. По результатам проведения общественных обсуждений материалы обоснования лицензии в области использования атомной энергии, включая предварительные материалы оценки на окружающую среду, будут доработаны и направлены на государственную экологическую экспертизу.

В настоящее время на ЛАЭС в работе находятся энергоблоки № 3, 4 и 6. Они несут суммарную нагрузку 3180 МВт.

Радиационный фон на Ленинградской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Их проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Кроме них, два новых энергоблока № 7 и № 8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.