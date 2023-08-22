Группа ПОЛИПЛАСТИК планирует инвестиции в создание новой производственной площадки на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Соответствующая заявка направлена в Правительство Санкт-Петербурга.

В настоящее время компания проводит подбор участка под создание производственного комплекса по выпуску полимерных труб, фитингов и емкостей. После завершения этапа отбора территории будут определены дальнейшие шаги и сроки строительства, монтажа оборудования и запуска производства. Предположительно, до конца 2023 года будет подобрана площадка и конкретизированы меры поддержки. В этом случае с учетом опыта Группы ПОЛИПЛАСТИК по строительству и запуску заводов по всей территории России, можно рассчитывать на начало работы нового завода уже до конца 2024 года.

Инвестиции компании в создание новой площадки оцениваются в объеме более 1,5 млрд. руб. Планируется создание более 200 новых рабочих мест. Объем реализации продукции завода составит более 5 млрд руб. в год. Соответственно, все налоговые отчисления пойдут в бюджет региона.

На новом предприятии Группа ПОЛИПЛАСТИК планирует начать выпуск полимерных труб и колодцев для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, прокладки электросетей и оптико-волоконных кабелей. Предполагается установка нескольких линий для производства высокотехнологичных труб с соэкструзионными слоями, безнапорных труб со структурированной стенкой, спиральновитых труб большого диаметра, а также различных видов фитингов и полимерных колодцев.

Производственные мощности новой петербургской площадки предположительно составят до 25 000 тонн готовой трубной продукции в год с дальнейшим возможным расширением в зависимости от потребностей региона.

«На сегодняшний день потребности в качественной полимерной трубной продукции в Санкт-Петербурге, Ленинградской и близлежащих областях существенно возросли. Ранее обеспечение местного рынка осуществлялось за счет поставок с других заводов Группы – Климовского трубного завода и Новомосковского завода полимерных труб. Теперь же в связи с ощутимым ростом заказов в рамках реализации госпрограмм модернизации коммунальной инфраструктуры и программы газификации создание дополнительной производственной площадки стало особенно актуальным», - комментирует председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский.

Группа ПОЛИПЛАСТИК (основана в 1991 году) – крупнейший в России и СНГ производитель полимерных композиционных материалов и трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения и отопления, кабелезащиты, ирригации, газораспределения, нефтепроводов, промышленных трубопроводов и других сфер применения.

На сегодняшний день компания объединяет 30 производственных площадок и сеть торговых домов на территории России, Белоруссии и Казахстана. Она является ведущим экспертом в области разработки, производства и применения полимерных трубопроводных систем. Подавляющее большинство новых видов полимерных труб появились на российском рынке благодаря инновационной деятельности Группы.

В активе компании один из самых оснащенных НИИ в области композиционных материалов и полимерных труб, а также Учебный центр ПОЛИПЛАСТИК с сетью региональных филиалов. Численность сотрудников – более 6500 человек.

Группа ПОЛИПЛАСТИК предлагает инновационные импортозамещающие решения с полной комплектацией трубами, фитингами, колодцами, емкостным оборудованием. Использование продукции компании способно обеспечить надежную работу трубопроводных систем на срок более 100 лет.