На поврежденном участке БАМа восстановили железнодорожный путь

Продолжаются работы по возобновлению сквозного движения по БАМу. Железнодорожники восстанавливают разрушенный участок дамбы на реке Холодная, которая должна препятствовать подтоплению железной дороги, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Уже отсыпано 200 метров. Принято решение об отсыпке еще 80 метров для укрепления искусственного сооружения. 22 августа эти работы закончат, и железнодорожники приступят к повышению насыпи до двух метров выше текущего уровня реки.

Железнодорожный путь, системы сигнализации и связи восстановлены на всем протяжении поврежденного участка. Ведутся работы по укреплению земляного полотна, выправке вновь уложенного пути, установке и снаряжению опор контактной сети.

Всего задействовано 254 работника РЖД и 59 единиц различных видов техники – самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бензовозы, каток, путевые машины. По оценкам специалистов, на проведение аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тысяч кубометров скального грунта.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия приняла решение добывать породу на карьере «Холодное», где ранее такие работы были запрещены экологическим законодательством. Изъятие скальных пород на карьере существенно сократит время доставки грунта к месту происшествия.

Участок Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия размыло из-за сильных дождей. В районе села Холодное разрушилась дамба, вода вышла на железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная — Нижнеангарск ВСЖД. Движение поездов закрыто. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что участок магистрали будут восстанавливать до 26 августа. Ущерб экономике страны от простоя грузов он оценил в несколько миллиардов рублей. На ВСЖД изменили схему движения поездов. Пассажиров через барьерный участок на БАМе с вокзала Северобайкальска до станции Кичера перевозят автобусами.