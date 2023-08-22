Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В Лабинском филиале компании «Россети Кубань» энергетики приступили к ремонту оборудования подстанции 110 кВ «Промышленная» в Мостовском районе Краснодарского края. Питающий центр обеспечивает электроэнергией порядка 3,5 тысячи жителей, а также социально значимые объекты районного центра.
На энергообъекте специалисты выполнят ремонт масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей, разрядников и другого подстанционного оборудования, а также проведут необходимые противопожарные мероприятия, покрасят металлические конструкции, обновят диспетчерские наименования и знаки безопасности.
Ранее в Мостовском районе энергетики провели ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Псебай» и воздушных линий электропередачи «Курджиново – Псебай», «Губская – Бесленеевская», «Мостовская – Зассовская» и «Мостовская – Каладжинская». Энергообъекты обеспечивают электроснабжение десятков сельских населенных пунктов района.
Лабинский филиал «Россети Кубань» снабжает энергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тысячи трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.
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