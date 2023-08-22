«Россети Юг» с начала 2023 года сократили просроченную дебиторскую задолженность потребителей за услуги по передаче электроэнергии на 10,3% (0,5 млрд рублей). На 1 июля текущего года она составила 4,2 млрд рублей. Основная часть долга (32%) приходится на региональных гарантирующих поставщиков.

Изменение показателя связано с реализацией в Волгоградской области действующего соглашения о реструктуризации задолженности с гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Волгоградэнергосбыт», а также урегулированием разногласий по услугам и потерям в судебном и досудебном порядке. Данная компания за полгода сократила долг на 59% – до 0,4 млрд рублей. В результате в целом просроченная дебиторская задолженность контрагентов перед волгоградским филиалом «Россети Юг» уменьшилась на 24% и на 1 июля 2023 года составила 2,3 млрд рублей.

В Ростовской области просроченная дебиторская задолженность потребителей выросла на 37%, достигнув к началу июля 0,8 млрд рублей. Основной причиной роста показателя является увеличение на 161 млн рублей задолженности ГУП РО «УРСВ», осуществляющего регулируемую деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории региона.

Незначительный прирост просроченной дебиторской задолженности по контрагентам Астраханской области составил 3%, что менее 0,02 млрд рублей.

Несмотря на положительную динамику, просроченная дебиторская задолженность потребителей за услуги по передаче электроэнергии остаётся недопустимо высокой. Это является сдерживающим фактором для развития и модернизации сетевого комплекса, в то время как повышается потребность жителей регионов в подключении к инфраструктуре и растет необходимость внедрения современных отечественных технологий. Без своевременных платежей за оказанные услуги невозможно системное выполнение этих задач.