В с. Мусорка Ставропольского района растениеводческое хозяйство «Победа-Агро» активно наращивает производственный потенциал. После увеличения обрабатываемых земель появилась необходимость расширения комплексов обработки и хранения зерна. Мощность аграриям выдаст филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети».

Источником электроснабжения станет подстанция 110 кВ Мусорка. Энергетики выполнят технологическое присоединение «под ключ» – построят от точки присоединения воздушную линию электропередачи 10 кВ, установят трансформаторную подстанцию, организуют коммерческий учет электроэнергии и проведут весь комплекс мер по испытанию и опробованию оборудования. Завершить все работы планируется в сентябре текущего года. Заявитель получит 635 кВт мощности.

ООО «Победа-Агро» входит в ТОП-3 самых динамичных агрокомпаний Самарской области. Основной упор делается на выращивание зерновых и масличных культур — подсолнечник, кукуруза, пшеница, ячмень, их хранение и переработку.

Подать заявку на технологическое присоединение «под ключ» можно в Центрах обслуживания потребителей, а также на также на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/. Для круглосуточной связи с потребителями работает контакт-центр Группы «Россети» по номеру: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).