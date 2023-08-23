Cпециалисты «Мособлэнерго» завершили строительство распределительного пункта и четырех трансформаторных подстанций в Раменском городском округе, которые обеспечат подключение к электрическим сетям около тысячи участков индивидуального жилищного строительства в районе деревень Дергаево и Поповка.

Энергетики приступили к установке новых энергообъектов в июне 2023 года. В настоящий момент в распределительном пункте и подстанциях производятся пусконаладочные работы. Ввод энергообъектов в эксплуатацию и подачу напряжения потребителям планируется осуществить до конца августа.

Технологическое присоединение всех заявителей, в числе которых многодетные семьи и ветераны боевых действий, будет осуществлено к четырем трансформаторным подстанциям с мощностью по 400 кВА. От подстанций к питающему распределительному пункту проложены кабельные линии КЛ-10 кВ суммарной протяженностью 3 км. Распределительный пункт оборудован двумя трансформаторами мощностью по 400 кВА каждый. Всего на территории ИЖС выделено более четырех тысяч участков, и габариты распределительного пункта предусматривают возможность увеличения мощности оборудования для присоединения новых потребителей в будущем.

Специалисты «Мособлэнерго» подключают к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.